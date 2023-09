Das ist los in Warnemünde Ostseebad lockt am Wochenende mit Pop-Poesie und Beach Polo Von Maria Pistor | 21.09.2023, 16:36 Uhr Die junge Künstlerin Momo aus Rostock gastiert mit ihrem Projekt Tomken am Sonntag um 15.30 Uhr im Warnemünder Kurhausgarten. Foto: Tomken up-down up-down

Konzerte, Theater, Familienflohmarkt und ein Polo-Turnier am Strand: An diesem Wochenende steht so einges im Ostseebad Warnemünde auf dem Plan.