Zum Start des Brückenfestes des Ostseebades steht eine Lok der Kleinbahn Molli auf dem Stephan-Jantzen-Platz vor dem Leuchtturm und dem Teepott. Foto: Bernd Wüstneck/dpa Veranstaltungsausblick Von der Brücke zur Lok im Galopp - das Wochenende in Warnemünde Von Caroline Bothe | 08.09.2022, 17:17 Uhr

Pferdesport, eine Lok, französische und maritime Gesänge - all das und noch mehr erwartet Besucher und Einheimische am zweiten Septemberwochenende in Warnemünde. Das Brückenfest beendet die Sommersaison.