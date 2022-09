Antje Degner (v.r.) und ihre Kollegin Sabine Rasch setzen sich dafür ein, dass in Deutschland weniger Lebensmittel verschwendet werden. Die Rostockerin Gabi Kelling konnten sie schon begeistern. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down „Deutschland rettet Lebensmittel“ Experten informieren Rostocker über Haltbarkeit von Backwaren Von Milad Khoshdel | 29.09.2022, 18:45 Uhr

Die Verbraucherzentrale MV informierte interessierte Rostocker am Donnerstag über die Verschwendung von Lebensmitteln. Mit einem Infostand am Neuen Markt beteiligte sie sich damit an einem bundesweiten Projekt.