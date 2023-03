Bei der An- und Abreise zum Hansa-Spiel im Ostseestadion am 19. März sollten Fans einiges beachten. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Sperrungen und Staus in Rostock So gelangen Fans am Sonntag am besten zum Spiel Hansa Rostock gegen Düsseldorf Von Antje Kindler | 14.03.2023, 16:28 Uhr

Wegen der Partie kommt es am 19. März zu Verkehrseinschränkungen in Rostock. Baustellen und Schienenersatzverkehr sorgen zusätzlich für Behinderungen. Was bei der An- und Abreise zu beachten ist.