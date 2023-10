Wie ich höre, war während der Stephan-Jantzen-Tage am Tag der Deutschen Einheit mächtig Trubel um den Warnemünder Leuchtturm. Burghard Seidel vom Internetradio Warnow hatte zum großen Hochzeitsalarm an das Warnemünder Wahrzeichen geladen. Normalerweise erneuern dort Paare bei einer Seemannshochzeit ihr Hochzeitsversprechen. In diesem Fall taten es auch die unverheirateten Lebenspartner Mathias Rimane und Shanna Dshunussowa. Die beiden verkörpern in der Warnemünder Trachtengruppe das historische Brautpaar. Das Paar konnte stolz als Ergebnis ihrer Liebe den elf Monate alten Matteo vorweisen.

Ganz spontan passierte dann noch etwas sehr Berührendes. Akkordeonist Max Nadzeika vom Shantychor De Klaashahns hielt um die Hand seiner Freundin Jannika Stage an und nutzte die Aufforderung von Burghard Seidel zu dieser Zeremonie am Tag der Deutschen Einheit und zum 125-jährigen Jubiläum des Leuchtturms. „Dadurch haben sich beide spontan verlobt“, sagt Günther Hamann von De Klaashhahns. „Das war ganz berührend“, schwärmt er. Der Klaashhahns-Oldie hatte seinen jungen Kollegen zu dieser Geste bestärkt, weil das Paar in seinen Augen gut zusammen passt.

Max Nadzeika (22) und seine Jannika (21) kennen sich bereits zwei Jahre. „Vielleicht erscheint dem einen oder anderen unser Schritt etwas zu früh, aber wir sind uns sicher in unserer Entscheidung“, sagt Max und begründet: „Wir lieben uns seit der ersten Stunde und denken, dass das der perfekte Zeitpunkt war, spontan ist sowieso das Beste.“ Ein weiteres Ass im Ärmel war noch der Aufritt des Shantychores.

Ihre Verlobung besiegeln Klaashahn-Akkordeonist Max Nadzeika und seine bisherige Freundin Jannika Stage mit einem Kuss. Foto: Günther Hamann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Jannika hat mir mal verraten, dass sie sich immer gewünscht hat, dass der Chor bei ihrer Verlobung und später auch bei der Hochzeit auftreten soll, besser konnte es so gesehen nicht laufen“, sagt Hamann. Und der frisch verlobte Max fragt noch: „Wer hat sonst so viele Zeugen bei der Zeremonie?“ und versichert: „Wir sind sehr glücklich.“

Spende für Trachtengruppe aus Warnemünde und Klaashahns

Glücklich waren auch der Shantychor und die Trachtengruppe aus Warnemünde, beide erhielten vom Leuchtturmverein eine Spende von 300 Euro. Auch Organisator Doc Andreas Buhse war zufrieden: „Die Jantzen-Tage waren ein Erfolg, wir wollen auch immer, dass das Wirken des Namensgebers und Piloten der Seenotrettung nicht vergessen wird“, sagt er.