28.06.2023, 05:26 Uhr Von Aline Farbacher Frank Liebetanz

Am Dienstagabend war ein 30-Jähriger in Warnemünde nicht vom Schwimmen aus der Ostsee zurückgekehrt. Am Mittwochvormittag konnte die Polizei nur noch seine Leiche bergen.