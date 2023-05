Wegen einer Räumungsklage befasst sich das Amtsgericht Rostock erneut mit den Geschäften des Enrico B. und seiner Tochter Emely Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Verfahren in Rostock Verurteilter „Trauerschwindler“ Enrico B. steht erneut vor Gericht Von Florian Hoese | 25.05.2023, 16:47 Uhr

Nachdem der Bestatter in einem anderen Verfahren wegen gewerbsmäßigen Betruges verurteilt wurde, startete am Donnerstag ein weiteres Verfahren gegen ihn am Amtsgericht Rostock. Dieses Mal muss das Gericht im Streit zwischen ihm und seinen Mietern entschieden werden. Was Enrico B. vorgeworfen wird.