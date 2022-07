Besucher können im Moya Secondhand-Klamotten kaufen. Das Besondere: Bezahlt wird nicht pro Kleidungsstück, sondern pro Kilo. FOTO: Jens Kalaene/dpa (Symbolfoto) up-down up-down Vintage Kilo Sale Rostocker können Secondhand-Klamotten zum Kilopreis kaufen Von Anne Luttermann | 25.07.2022, 18:17 Uhr

Am ersten August-Wochenende kommen Vintage-Liebhaber in Rostock auf ihre Kosten. Im Moya findet ein Vintage Kilo Sale statt. Was Rostocker beachten müssen.