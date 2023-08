Die legendäre Pressekonferenz vom 9. November 1989: Günter Schabowski soll das neue Reisegesetz der DDR vorstellen. Und dann fallen die Worte, die jeder, der damals in der DDR lebte, kennt: Die Ausreise über Grenzübergangsstellen der DDR ist auf Antrag möglich. Das gilt sofort – unverzüglich.

Das Volkstheater Rostock geht mit seinem neuen Musical „Alive“ wieder dorthin zurück, in die 1980er-Jahre – in die Wendezeit – nach Ostberlin. Am Samstag, 26. August, feiert es Premiere.

Dann wird es wieder schrill und bunt in der Halle 207. Mit „Alive“ sind die Hits der späten 80er zu hören. „Wir treffen auf Mieke, die ein kleines Café in Ostberlin betreibt. Dort treffen sich die Unangepassten, Punks wie Alex. Die wollen mehr von der Welt sehen“, sagt Regisseur und Musical-Spezialist des Volkstheaters Rostock Stephan Brauer zum Inhalt des Stücks. „Wir erzählen hier ein Märchen, eine Geschichte, warum die Mauer etwas früher aufging. Und wir haben die Musik dieser stürmischen Zeiten auf der Bühne“, ergänzt der Regisseur.

Regisseur Stephan Brauer bei den Proben in der Halle 207. Am Samstag feiert das Musical Premiere.

Schauspieler Steffen Schreier war 1989 in Leipzig und kann sich noch sehr gut an die Wendezeit erinnern. „Wir wollen das Publikum unterhalten. Die Geschichte wird die erinnern, die das miterlebt haben. Für die Jüngeren ist es vielleicht auch ein Anstoß, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen“, sagt der Schauspieler.

Die Ereignisse vom 9. November 1989 sind das Thema von „Alive", dem neuen Musical des Volkstheaters Rostock.

Die Band um den Musiker John R. Carlson sorgt im Musical für Gänsehautmomente, wenn Sillys „Mont Klamott“ oder „Am Fenster“ von City erklingt. Die neue Tanzcompagnie sorgt für den nötigen Schwung auf der Bühne und Klara Eham als Ansagerin Angelika Unterlauf, der Nachrichtensprecherin des Fernsehens der DDR, überzeugt in „Alive“ ebenso wie Schauspieler Bastian Inglin, der als Ostpunk die Bühne rockt.

John R. Carlson ist der musikalische Leiter und gibt mit der Band den Ton im Musical an.

„Die Geschichte zeigt uns Menschen, die was wollen, die was antreibt, die was ändern wollen. Das gibt der Geschichte schon – neben der Musik – was Besonderes“, so der 1997 in der Schweiz geborene Schauspieler Inglin, der an der HMT Rostock sein schauspielerisches Rüstzeug gelernt hat. Schon im vergangenen Jahr konnte er im Stück „Heat Wave“ glänzen. „Das ist jetzt mein drittes Musical hier in Rostock. Ich dachte am Anfang nicht, dass das so viel Spaß machen wird.“

Schauspieler Bastian Inglin spielt den Alex in „Alive".

„Alive“ feiert am Samstag, 26. August, Premiere. Um 19.30 Uhr, pünktlich zur Sendezeit der Nachrichtensendung „Aktuellen Kamera“, geht es in der Halle 207 auf eine Zeitreise, die für die Einen viel Erinnerungen mitbringen wird und für die Anderen ein Ausflug in die wahrscheinlich spannendste jüngere deutsche Geschichte – gewürzt mit den Hits der Zeit und einem Ensemble, das wahrscheinlich wieder die Halle zum Kochen bringen wird und das sofort und unverzüglich.