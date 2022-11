In Rostock sind mehrere Straßen ab 28. November gesperrt. Symbolfoto: dpa up-down up-down Baustellenübersicht in Rostock Mehrere Vollsperrungen sorgen für Einschränkungen Von Aline Farbacher | 27.11.2022, 15:17 Uhr

Gerade zu Anfang der Woche, zwischen dem 28. und 30. November, wird es an vielen Stellen in Rostock eng. Ein Überblick über aktuelle und hartnäckige Baustellen in und um Rostock.