Zusammen mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA) bereiten die Mitglieder des Leuchtturmvereins das Jubiläum vor. Daniel Strasen (l.), Viola Hackenbeck und Hannes Nehls (r.) vom WSA Ostsee mit Leuchtturm-Vize Holger Posselt beim Arbeitstreffen am Wahrzeichen. Foto: Kristina Masella Ein Fest als Höhepunkt Vorbereitungen für das 125. Jubiläum des Warnemünder Leuchtturms laufen Von Maria Pistor | 26.03.2023, 12:07 Uhr

Der Warnemünder Leuchtturm wird in diesem Jahr 125. Jahre alt. Dafür haben sich Vertreter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Ostsee und des Förderverein Leuchtturm getroffen. Was sie für das Jubiläum planen und welche Arbeiten am Turm anstehen.