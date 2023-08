Veranstaltung im Ostseebad Warnemünder Fahrgastschiffe und Veranstalter fit für dritte Auflage der Schlager Sail Von Maria Pistor | 16.08.2023, 15:20 Uhr Ein eher ungewöhnliches Bild: Die beiden Schiffe der Fahrgastschifffahrt Käpp‘n Brass liegen nebeneinander am Alten Strom in Warnemünde. Der Grund dafür: Die Schiffe werden für die Schlager Sail beladen. Foto: Maria Pistor up-down up-down

Die Schlager Sail geht am 18./19. sowie 25./26. August in die nächste Runde. Die Ausfahrten des Veranstalters Thorsten Schulz liegen bei den Fans dieser Musikrichtung hoch im Kurs. An zwei Wochenenden heißt es dann wieder Schlager und Partystimmung auf dem Wasser.