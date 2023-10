Aktionen beim Tag der offenen Tore Höhenrettung, Löschen, Autounfall: Rostocker Feuerwehr gewährt Einblick in Arbeitsalltag Von Maria Pistor | 15.10.2023, 11:10 Uhr Auch eine Rettungsaktion nach einem Verkehrsunfall führen die Kameraden der Feuerwache e beim Tag der offenen Tür vor. Foto: Stefanie Kasch/Berufsfeuerwehr Rostock up-down up-down

Am 14. Oktober fand in Rostocks moderner Feuer- und Rettungswache in der Dierkower Allee der Tag der offenen Tore statt. Fast 3000 Besucher nutzten diese Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen der Berufsfeuerwehr zu gucken und sich die Vorführungen der Retter anzuschauen.