Mathias Stagat ist nach dem Tod des Vorgängers Klaus Möller an die Spitze des Leuchtturmvereins gewählt worden. Foto: Maria Pistor up-down up-down Warnemünde Mathias Stagat ist der neue Chef des Leuchtturms Warnemünde Von Maria Pistor | 25.11.2022, 17:07 Uhr

Es ist so gekommen, wie es sich der am 21. September verstorbene Leuchtturm-Chef Klaus Möller gewünscht hat: Mathias Stagat ist durch die Mitglieder des Leuchtturmvereins an die Spitze des Vereins gewählt worden.