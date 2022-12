Auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt dürfen VVW-Ticketinhaber am Donnerstag eine Extrarunde in den Fahrgeschäften drehen. Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Zweimal fahren, einmal zahlen VVW spendiert Extrarunde auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt Von Caroline Bothe | 14.12.2022, 15:26 Uhr

Am Donnerstag können sich alle großen und kleinen Nahverkehrsnutzer über eine Extrarunde in den Fahrgeschäften des Rostocker Weihnachtsmarkts freuen. Der Verkehrsverbund Warnow erklärt, was es damit auf sich hat.