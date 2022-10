Die Nutzer des Wahlswipers können politische Fragen mit einem einfachen Wisch nach links oder rechts mit Ja oder Nein beantworten. Foto: Screenshot Wahlswiper up-down up-down Noch keinen Favoriten für OB-Wahl? Ja oder Nein – der Wahlswiper hilft Rostockern bei der Entscheidung Von Antje Kindler | 21.10.2022, 21:36 Uhr

Am 13. November wird in Rostock ein neuer OB gewählt. 17 Kandidaten treten an. Als Entscheidungshilfe steht Ihnen kostenlos der Wahlswiper zur Verfügung. Wer ist Ihr Favorit? Die Anwendung zeigt es Ihnen.