Ist trotz Bauverzögerung optimistisch: Der Rostocker Geschäftsmann Jens Sieder baut am Stadthafen zwei neue Gebäude mit Gastronomie und Büros. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Neueröffnungen am Kempowski-Ufer Wann der neue Blaue Esel am Rostocker Stadthafen aufmacht Von Jens Griesbach | 25.07.2023, 16:09 Uhr

Die Fertigstellung der Neubauten am Kempowski-Ufer in Rostock verzögert sich. Dennoch wird der Stadthafen gastronomisch aufgewertet. Wann der neue Blaue Esel kommt und was mit dem alten passiert.