Wer Kunsthandwerk liebt, ist in den kommen Tagen in Warnemünde genau richtig. Dort finden ab Mittwoch, 30. August, gleich zwei Märkte statt, auf denen Kreative sich und ihre Produkte präsentieren. Den Auftakt macht am Mittwoch der Markt für Kunst, Design und Handwerk. Dieser findet von 11 bis 18 Uhr am Kunstwerk „Lotsenehrung“ von Reinhard Dietrich nahe dem Leuchtturm statt. Erstmals mit dabei ist die Künstlerin Swane Vivian Jung. Sie bietet vieles aus dem Bereich Natur-Malerei an.

Bei der sechsten Auflage des Marktes sind etwa 15 Teilnehmer vertreten. Wieder mit von der Partie sind beispielsweise der Marinemaler Mario Hennings sowie Susanne Lilienthal mit keramischer Kleinplastik. Aber auch Schnitzer Horst Domröse aus Bad Doberan baut einen Stand auf. „Er arbeitet vor Ort und lässt die Späne fliegen“, kündigt Julia Miksch an, die früher die Märkte mit organisierte.

Warnemünde lädt drei Tage zum Töpfermarkt 2023 ein

Einen Tag später, am 31. August, startet dann der Töpfermarkt am Kirchenplatz, organisiert von der City Agentur Schumann. „Etwa 20 Töpfereien und Keramikateliers verwandeln den Kirchenplatz dann von Donnerstag bis Sonnabend in eine offene Keramikwerkstatt“, sagt Veranstalter Christian Schumann. „So gut wie alles, was auf der Töpferscheibe gedreht werden kann, wird auf den liebevoll dekorierten Auslagen zu finden sein“, so Schumann.

Die Banner am Kirchenplatz in Warnemünde künden den Töpfermarkt vom 31. August bis zum 2. September an. Foto: Maria Pistor

Der Töpfermarkt ist am Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet sowie am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr. Neben den Künstlern, die ihre Produkte anbieten, wird es Wurst-Delikatessen und andere Dinge dort zu kaufen geben. Der Eintritt für beide Märkte ist frei.