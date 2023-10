Die Fährlinie zwischen Rostock und Gedser besteht fast auf den Tag genau 120 Jahre und ist damit die älteste Linie über die Ostsee. Die 48 Kilometer lange Fährverbindung durch die Mecklenburger Bucht und die Kadetrinne in der Ostsee wurde 1903 mit Dampfschiffen in Warnemünde und Gedser aus der Taufe gehoben und wird seit 1995 vom Rostocker Seehafen – inzwischen durch moderne Hybridfähren – in neuer Qualität gen Dänemark weitergeführt.

Am Eröffnungstag vor 120 Jahren war Warnemünde festlich geschmückt. Polit-Prominenz wie der Großherzog Friedrich Franz IV. rollten mit Gefolge an. Schaulustige verfolgten von der Mole das Ablegen des Fährschiffes „Friedrich Franz“ oder waren selbst an Bord dabei. Um 10.30 Uhr am 30. September 1903 begann unter Salutschüssen von der Mole und in Begleitung einiger Schiffe die damals zweieinhalbstündige Fahrt nach Gedser, wo der dänische König Christian IX. schon wartete. Mit der dänischen Fähre „Prins Christian“ schipperte er dann auch mit nach Warnemünde.

Rostocker schauten Fähre in dr DDR wehmütig hinterher

Zwischen Deutschland und Skandinavien war mit der ältesten Fährlinie über die Ostsee eine schwimmende Brücke aufgebaut worden, die auch für weite Teile Europas von Bedeutung war. Allerdings führten Krieg und Nachkriegszeit zu einschneidenden Zäsuren. Die meisten Rostocker konnten zu DDR-Zeiten von der Mole der Fähre nur wehmütig hinterherschauen.

Die Fähre „Prinsesse Alexandrine", eines der auf der Linie Warnemünde-Gedser in den Anfangsjahren eingesetzten Schiffe Foto: Scandlines/Karl Eschenburg

Im Jahr 1993 wurden die beiden deutschen Reedereien unter dem Namen DFO zusammengelegt. In Dänemark wurde die Reederei eine eigenständige Aktiengesellschaft und änderte 1997 ihren Namen in Scandlines. Ein Jahr später fusionierten die beiden Reedereipartner zur Scandlines AG, die der Deutschen Bahn sowie dem dänischen Transportministerium gehörte. Im Jahr 2007 wurde Scandlines schließlich privatisiert.

Fähre Warnemünde wurde zum schwimmenden Wahrzeichen

Zu den Stationen der Entwicklung der Verbindung zählt unter anderem vor 60 Jahren die Indienststellung der auf der Neptun-Werft gebauten und von der Deutschen Reichsbahn in Dienst gestellten Fähre „Warnemünde“, die bis 1995 eine Art schwimmendes Wahrzeichen des Ostseebades wurde. Die Linie wurde damals in den Überseehafen verlagert. An die Geschichte Warnemündes als Fährhafen erinnern heute auf der Mittelmole eine Gedenktafel und Rudimente des einstigen Anlegers.

Wie ein Uhrwerk pendeln heute die beiden modernen Hybridfähren „Berlin“ und „Copenhagen“ mit den Rotor-Segeln im nachhaltigen Betrieb erfolgreich auf der Fährlinie. Die grüne Agenda stehe beim Unternehmen im Mittelpunkt, heißt es von Scandlines. Bis 2040 werde hier ein emissionsfreier Betrieb angesteuert. In diesem Jahr sei besonders eine sehr starke Leistung im Passagierverkehr zu verzeichnen, kann Pressesprecherin Anette Ustrup-Svendsen aktuell berichten. „Die Sommermonate Juli und August waren Rekordmonate“, hebt sie hervor.