Einen festlichen Saisonausklang mit Bummelmeile auf der Promenade, Händlern, Kunst­handwerkern und Musik soll es beim Brückenfest in Warnemünde geben. Das findet von Dienstag, 5. September, bis Sonntag, 10. September, statt.

Die Bummelmeile werde voraussichtlich täglich von 10 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11.30 bis 19 Uhr eingerichtet, heißt es in einem Facebook-Post. Konzerte sind geplant am Leuchtturm, außerdem sogenannte Walking Acts. Die traditionelle Brückendrehung am Alten Strom folgt am Sonntag um 12 Uhr, umrahmt von einem Programm mit Musik, Trachten­gruppe, Seenot­kreuzer und Seglern.