Trauerfeier für Klaus Möller Warnemünder erweisen ihrem Leuchtturm-Chef die letzte Ehre Von Maria Pistor | 20.10.2022, 18:39 Uhr

In einer bewegenden Trauerfeier im Warnemünder Kurhaus haben sich am Donnerstag 250 Menschen vom verstorbenen Leuchtturm-Chef Klaus Möller verabschiedet. Im Anschluss fand die Seebestattung in engerem Kreis statt.