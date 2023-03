In der Wachtlerstraße 11 in Warnemünde will die Wiro bauen. Nach dem Abriss des ehemaligen Ärztehauses sollen dort neun Mietwohnungen entstehen. Foto: Wiro/Roland Unterbusch up-down up-down Ärztehaus weicht für Wohnungen Bauvorhaben in der Warnemünder Wachtlerstraße heiß diskutiert Von Maria Pistor | 15.03.2023, 17:55 Uhr

Am Standort des ehemaligen Ärztehauses in Warnemünde will die Wiro Mietwohnungen bauen. Im zuständigen Ortsbeirat gab es auch Gegenwind für das Projekt. Was die Kritiker bemängeln.