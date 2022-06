Vor den Augen der Gäste enthüllen Bildhauer Thomas Jastram und die drei Nereiden Nina Schulmeister, Swantje Pieper und Lydia Pommerenke den Neptunbrunnen. Es gibt spontan Applaus von den Gästen. FOTO: Maria Pistor up-down up-down Nur durch Spenden finanziert Neptunbrunnen auf Warnemünder Kirchenplatz enthüllt Von Maria Pistor | 26.06.2022, 13:55 Uhr

Unter den Klängen der Breitling Stompers ist am Sonnabend der Neptunbrunnen von Bildhauer Thomas Jastram am Kirchenplatz in Warnemünde enthüllt worden. Es gibt einige Besonderheiten.