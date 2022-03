Bei der nächsten Ortsbeiratssitzung in Warnemünde will sich Jörg Hoppe, Vorsitzende des Warnemünder Anglervereins, erneut an das ehrenamtliche Bürgergremium wenden. „Das Problem mit den hohen Methangaswerten ist zum Glück nach den baulichen Veränderungen der Gasfenster und dem Befeuchten der Filter vom Tisch“, sagt er. Geblieben ist allerdings der Wunsch nach einem Sanitärcontainer und Anschlüssen für Trink- und Abwasser. Momentan haben die Petrijünger dort nur ein Dixi-Klo. „Das ist besonders für unsere Frauen keine wirkliche Alternative“, betont Hoppe.

Für ein Vereinsleben und für die Investition in einen Sanitärcontainer wünscht sich der Verein Sicherheit am Standort. „Wir würden selbst in solchen Container investieren", sagt Hoppe. „Während für eine Toilette Brauchwasser reicht, liegt uns für die Durchführung eines Vereinslebens an einer Trinkwasserleitung", sagt Hoppe und ergänzt: „Wir wollen auch mal eine Bockwurst warm machen oder einen Kaffee kochen." Damit sich solche Investition für den 230 Mitglieder starken Verein lohnt, benötigen sie eine Sicherheit von mindestens einem Jahrzehnt an diesem Standort. „Sonst stimmen die Mitglieder nicht zu", so Hoppe. Deshalb hat sich der Verein an die zuständige Sachbearbeiterin Franziska Pipke vom Liegenschaftsamt gewandt. „Der B-Plan Nr. 01.SO.151 ist weiterhin rechtskräftig", schrieb diese an die Angler. Sie bezog sich damit auf den genannten B-Plan, der die Fläche früher als Sondergebiet „Wohnmobilstellplatz Warnemünde" ausweist. „Das ist ja eigentlich vom Tisch, weil der auf der Rohrmann'schen Koppel errichtet werden soll", wundert sich Hoppe.