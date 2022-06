André Kroboth ist das Gesicht für die Klöne aus Warnemünde, wie die Könstuv genannt wird. FOTO: Maria Pistor Kultkneipe in Warnemünde Klönstuv wird 30 Jahre alt Von Maria Pistor | 20.06.2022, 17:04 Uhr

Es gibt gastronomische Adressen in Warnemünde, die kennen eigentlich alle. Die Klönstuv, wie die Klöne am Leuchtturm 18 heißt, gehört dazu. Das liegt nicht zuletzt an André Kroboth. Dafür gibt es viele Gründe.