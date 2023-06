Bald will Johannes Pieper mit seinem Fahrrad durch ganz Europa fahren. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Fahrradtour durch Europa geplant Warum ein junger Rostocker seit mehreren Wochen im Zelt schläft Von Nicolas Bahr | 06.06.2023, 13:13 Uhr

Noch vor Kurzem wohnte er in einem gemütlichen Apartment in der Rostocker Stadtmitte, seit einigen Wochen aber lebt Johannes Pieper in einem Ein-Mann-Zelt. In den kommenden zwei Jahren will er sein neues Zuhause in ganz Europa aufschlagen. Was sein Plan ist.