Sind kritische Nachfragen im OB-Wahlkampf Schuld? Mediziner Robert Uhde darf nicht mehr ins Impfzentrum des Landkreises Rostock in Laage zurückkehren. Foto: Bernd Wüstneck/Malte Fuchs up-down up-down OB-Wahlkampf in Rostock Warum Robert Uhde nicht mehr als Impfarzt in Laage arbeiten darf Von Stefan Menzel | 07.12.2022, 16:09 Uhr

Der OB-Kandidat glaubt wegen seiner Attacken gegen Michael Ebert im OB-Wahlkampf in Rostock an eine Retourkutsche aus parteipolitischen Gründen. Was Stephan Meyer (CDU), zuständiger Vize-Landrat im Landkreis Rostock, dazu sagt.