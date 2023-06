Foto: Jens Griesbach Viele internationale Künstler Was das Volkstheater Rostock Zuschauern in der neuen Spielzeit bietet Von Mirco Dalchow | 07.06.2023, 14:57 Uhr

Zwanzig Premieren wird es in der nächsten Spielzeit am Volkstheater Rostock geben. Die beliebten Musicals sind fester Bestandteil des Spielplans und das neue Jugendformat „Spielfeld Volkstheater“ wird in die zweite Runde gehen. Die Norddeutsche Philharmonie startet unter dem Motto „Extravaganz“.