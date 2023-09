Stephan Jantzen ist der Pionier der Seenotrettung. Zu Ehren des verdienstvollen Mannes, der am 20. Juli 1827 in Warnemünde geboren und am 19. Juli 1913 auch hier gestorben ist, organisieren die Warnemünder um Doc Andreas Buhse, Knut Linke und andere Aktive seit Jahren die Stephan-Jantzen-Tage. Bereits zum elften Mal finden diese von Freitag, 29. September, bis Dienstag, 3. Oktober, in Warnemünde statt, sagt Doc Andreas Buhse.

Er veranstaltet diese Tage mit als Wertschätzung für Jantzen, der mit seinen tapferen Leuten mindestens 80 Menschen das Leben gerettet hat. „Stephan Jantzen war für mich ein wahrer Held, er ist raus auf das Wasser gegangen, er hat sich in gefährlichen Situationen auf das Meer gewagt, wenn das Leben anderer Menschen auf dem Spiel stand.“

„Wir finden es toll, dass Stephan Jantzen nicht in Vergessenheit geraten soll“

„Wir finden es gut, dass Doc Buhse und seine Jungs so viele Jahre nach dem Tod von Stephan Jantzen mit dieser Veranstaltung an diesen tapferen Mann und sein Wirken erinnern“, sagt Jörg Westphal, Leiter des Informationszentrums der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Warnemünde. „Wir selbst beteiligen uns an dieser Veranstaltung am Freitag um 15 Uhr mit einem Vortrag über das Leben und Wirken von Stephan-Jantzen.“

Musikalisch eng verbunden ist Ola van Sander von Bad Penny mit Stephan Jantzen. Zwei Suiten und eine Ballade hat der bekannte Musiker dem großen Seenotretter gewidmet. Und pünktlich zu den Jantzen-Tagen ist der Musiker von einer Irland-Tournee zurück.

Bevor die Jantzen-Tage starten, gibt es am 28. September um 16 Uhr anlässlich des World Maritime Days – zu Deutsch Weltschifffahrtstag – um 16 Uhr ein Konzert auf dem Leuchtturm. „Dieser Tag findet immer am letzten Donnerstag im September statt“, weiß Buhse. Der Tag wurde von der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) ins Leben gerufen und wird seit 1978 begangen. So soll die Bevölkerung auf die Seeschifffahrt als Leistungsträger im Rahmen der Weltwirtschaft aufmerksam gemacht werden. „Und weil der Leuchtturm in diesem Jahr auch 125 Jahre alt wird, gibt es ein besonderes Konzert“, so Buhse. Für den erkrankten Olaf Hobrlant wird Mark Hantusch auftreten, auch die Warnemünde Sängerin Anne M. ist dabei. Sie singt ihren Hit „Warnemünde am Morgen“.

Mehr Informationen: Das Programm der Stephan Jantzen-Tage größer als Größer als Zeichen Freitag, 29. September:



11 Uhr: Heimatmuseum: Kurzvortrag im Heimatmuseum zum Leben und Wirken von Stephan Jantzen in Warnemünde



13 Uhr: Warenmünde-Rock-Filmtage mit „Rauch auf dem Wasser“



15 Uhr: Informationszentrum DGzRS: Vortrag über Stephan Jantzen von Jörg Westphal



19.30 Uhr: Ringelnatz Café: Ringelnatz-Roci mit Ralf Goldglück. Kartenvorverkauf im Coaast Schallplattencafé Am Leuchtturm 4/ Telefon 0381/5 19 11 00 Sonnabend, 30. September:



13 Uhr: Heimatmuseum: der Warnemünde-Musik-Film „Hanse Sail Rock“ wird gezeigt 11 Uhr: Stephan-Jantzen-Platz: Konzert mit Carl Z. & Christian Jack Hänsel 15.30 Uhr: Stephan Jantzen Platz: Jugend rockt mit der Rock& Popschule Rostock Sonntag, 1. Oktober: 13 Uhr: Heimatmuseum Warnemünde, Warnemünde-Film „Musik, Kunst & Mee(h)r“ 15.30 Uhr: Stephan-Jantzen-Platz: Jugend rockt: Easterlings feat. Ola van Sander, Auszüge aus der „Stephan-Jantzen- Suite“. Montag, 2. Oktober: 11.30 Uhr: Stephan-Jantzen-Platz: Konzert 15.30 Uhr: Mark Hantusch Dienstag, 3. Oktober: 11 Uhr: Stephan-Jantzen-Platz: Der Hit meines Lebens. Live-Radio-Show mit Burghard Seidel (Internetr@dio WARNOW Rostock)& Knut Linke 12 Uhr 13 Uhr: Stephan-Jantzen-Platz: 125 Jahre Leuchtturm Warnemünde – Die Überraschungsshow mit Burghard Seidel (Internetr@dio WARNOW Rostock unter anderem mit den Klaashahns 15 bis 16.30 Uhr: Stephan-Jantzen-Platz: Der Hit meines Lebens: Live-Radio-Show mit Burghard Seidel (Internetr@dio WARNOW Rostock), Knut Linke & Klaus Lass 16.30 Uhr: Stephan-Jantzen-Platz; Konzert mit Klaus Lass

Ein Höhepunkt am 3. Oktober ist zwischen 11 und 13 Uhr eine Seemannshochzeit am Leuchtturm. „Da wird das Eheversprechen von einem Mitglied der Trachtengruppe erneuert“, verrät Burghard Seidel vom Internetradio Warnow Rostock, der mit Knut Linke von der Agentur Kulturmeer die Live-Radio-Show „Die Hit meines Lebens“ durchführt.