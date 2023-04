Seit mehreren Wochen stehen Fondant-Eier, Schoko-Osterhasen und noch mehr Leckereien in den Regalen der Supermärkte. Rund eine Woche hat auch der Rostocker Ostermarkt bereits geöffnet und lockt mit Fahrgeschäften, Zuckerwatte, Bratwurst und Co. die Menschen in die Innenstadt.

Das Osterfest hat begonnen. Zu diesem feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi. Einher gehen mit den Feiertagen alljährlich auch typisch österliche Bräuche. Dazu zählen nicht nur die Schokoeier und Schokohasen, die vom Osterhasen in Körbchen im Garten versteckt werden, sondern auch bunt gefärbte Eier, das Osterfeuer und vieles mehr. Doch was gehört für Sie zum Osterfest dazu? Stimmen Sie bei unserer Umfrage mit ab.