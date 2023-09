Bei 133 Anläufen von 31 Kreuzfahrtschiffen in diesem Jahr wird in Warnemünde einiges gekauft, was in die Koffer der Passagiere oder Crew wandert. Die Amerikaner sind verrückt nach weihnachtlicher Dekoration wie Kugeln, Krippen oder anderen Motiven, die mit Bernstein verziert sind. Das weiß Unternehmerin Janett Pust, Inhaberin des Geschäfts Drachen und Mee(h)r in der Alexandrinenstraße. „Die Amis sind mit die lockersten Gäste im Laden, aber sie wollen immer ein bisschen bespaßt werden“, scherzt sie.

Diese Unikate kaufen Touristen in Warnemünde

Bei diesen Touristen kommen vor allem Unikate an, weiß Janett Pust. Dazu gehören unter anderem „unsere selbstgebastelten Steinbilder mit englischen Sprüchen darauf, Magnete, T-Shirts und Tassen, in die wir vor den Augen der Kunden einen gewünschten Namen eingravieren“, sagt Pust. „Vielen ist es wichtig, dass die Produkte in Deutschland hergestellt werden.“

Bevor sie an Bord der „Aidamar“ steigen, decken sich Beate und Ulrich Sack aus Nordrhein-Westfalen noch mit allem ein, was sie lieben: Shirts mit Warnemünde-Motiven, einen Rucksack mit Anker und Kissen. „Wir lieben das, wir kommen vor jeder Kreuzfahrtreise was in Warnemünde kaufen“, verrät das Ehepaar.

Bevor Bea und Ulrich Sack aus Nordrhein-Westfalen ihre Kreuzfahrtreise auf der „Aidamar“ antreten, decken sie sich noch mit T-Shirts, Rucksack und Kissenbezug aus dem Drachenladen ein. Foto: Maria Pistor Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch hinsichtlich des Temperaments unterscheiden sich die Kreuzfahrttouristen. „Die Briten sind oft sehr ruhig, fast königlich“, weiß Pust. Italiener und Spanier erkennt man oft an ihrem hörbaren Temperament. „Viele Crew-Mitglieder machen gern Video-Anrufe im Laden und filmen alles“, weiß sie. Beliebt ist auch ihre Kollektion an Bade-Enten. „Die Amis lieben die Lady Liberty im XXL-Format und in normal, die kleinere kaufen viele für einen Gutschein, wenn sie eine Amerika-Reise verschenken“, so Pust.

Unternehmerin Janett Pust ist auch als Wünsche-Fee in Warnemünde bekannt, weil sie viele Kundenwünsche nach Handgemachtem umsetzt und verkauft. Foto: Maria Pistor Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Viele Crews der Kreuzfahrtschiffe kaufen auch ebenfalls in Warnemünde – nicht nur Souvenirs. Beliebt sind Süßigkeiten, weswegen in so manchem Supermarkt Berge an Schokolade über das Ladenband rollen. Aber sie kaufen nicht nur so etwas, sondern erwerben bei Anh Dao Fink, Inhaberin des Fitness-Cube-Shops in der Mühlenstraße auch Protein- und Eiweißshakes sowie ein Pulver als Nahrungsergänzungsmittel zum Zunehmen. „Das spricht sich rum unter den Crews“, weiß Anh Dao Fink.

Fitness-Cube-Shop-Inhaberin Anh Dao Fink weiß, dass Proteinshakes, Eiweißpulver und Nahrungsergänzungsmittel von Crew-Mitgliedern der Kreuzfahrtschiffe gern in Warnemünde gekauft werden. Foto: Maria Pistor Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nur wenige Häuser weiter befindet sich das Geschäft Balic Akustik von Linda Marx und Johannes Meyer. Dort drücken sich auch viele Kreuzfahrttouristen die Nase an der Schaufensterscheibe platt. Hier gibt es die berühmten Elf-Punkte-Engel aus dem Hause Wendt & Kühn im Erzgebirge. Das traditionsreiche Unternehmen feiert in diesem Jahr 100. Geburtstag.

Die Steuermänner von Wendt & Kühn kosten das Stück etwa einen Hunni

„Diese Engel werden sehr gerne von skandinavischen und amerikanischen Kreuzfahrttouristen gekauft“, sagt Marx. „Bei uns im Ostseebad ist der Entdeckerengel mit einer goldenen Muschel besonders beliebt.“ Hinzu kommen etwas größere Figuren, die wie Steuermänner aussehen.

Diese Steuermänner stammen aus dem erzgebirgischen Traditionsunternehmen Wendt & Kühn und gibt es bei Baltic Akustik in der Warnemünder Mühlenstraße. Foto: Maria Pistor Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Einer, zu dessen Kundschaft Kreuzfahrttouristen zählen, ist auch Doc Andreas Buhse vom Coaast-Schallplattencafé am Leuchtturm.

Doc Andreas Buhse vom Schallplattencafé Coaast Rock verkauft viel Krautrock und an die Crews preiswerte CDs. Foto: Maria Pistor Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Zu meinen Kunden zählen viele Italiener, Engländer und Amerikaner, die Schallplatten mit Rockmusik und so genanntem Krautrock hören“, sagt Doc Buhse und zeigt als Beispiel Rio Reiser, Inga Rumpf von Frumpy sowie Eroc. „Die Crew-Mitglieder greifen oft eher zu preiswerten CDs“, so Buhse.