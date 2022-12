Glühwein, Mutzen, Karussells – nach zwei Jahren ohne weihnachtlichen Trubel in der Rostocker Innenstadt locken 16 Karussells und 50 geschmückte Händlerbuden seit 21. November wieder zahlreiche Besucher auf die 3,2 Kilometer lange Bummelmeile des Rostocker Weihnachtsmarkts.

Noch bis 22. Dezember können sich Groß und Klein an den weihnachtlichen Düften, den Lichtern und den verschiedenen Programmangeboten auf der Märchenbühne auf dem Neuen Markt erfreuen. Seid Ihr schon über den Weihnachtsmarkt gebummelt oder meidet Ihr den Trubel lieber? Was liebt Ihr besonders am Rostocker Weihnachtsmarkt? Stimmt ab.