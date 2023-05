Foto: Maria Pistor Frühstück und Freie Trauung mit Meerblick Was Stromgold-Chef Abbas Badreddine am Warnemünder Strand plant Von Maria Pistor | 08.05.2023, 17:52 Uhr

In diesem Jahr bewirtschaften 22 Unternehmen in Warnemünde und Markgrafenheide den Strand. Den Aufgang 21a hat jetzt Gastronom Abbas Badreddine aus Warnemünde übernommen. Was er vorhat und wieviel ein Strandkorb bei ihm kostet.