Der Pächter von „Weber‘s Mein Gartenbistro“, Olaf Weber (r.), geht in diesem Jahr mit einem neuen Team in die Saison. Ihm zur Seite stehen Objektleiterin Sabrina Holz und Allrounder Ron Timer. Foto: Maria Pistor up-down up-down Gastronomie in Warnemünde Olaf Weber und sein neues Team servieren im Gartenbistro Eierschecke und Gulasch Von Maria Pistor | 16.03.2023, 18:00 Uhr

Der Pächter des Lokals Weber‘s Mein Gartenbistro in der Kleingartenanlage Am Waldessaum in Warnemünde hat sich Verstärkung geholt. In diesem Jahr geht der Pächter mit einem neuen Team an den Start.