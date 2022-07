Sven Meißner (l.), seit 2012 Inhaber der 1921 von Axel Meißner gegründeten Firma Meißner Electronic GmbH, übergibt sein Unternehmen an Peter Jakel. Er bleibt aber noch ein paar Jahre als Betriebsleiter an Bord der Crew. Das Bild hat Feliks Büttner zum 50. Jubiläum der Firma gezeichnet, es zeigt Axel, Wilhelm und Sven Meißner. FOTO: Maria Pistor up-down up-down Warnemünde Wechsel an der Spitze der Traditionsfirma Electronic Meißner Von Maria Pistor | 04.07.2022, 17:50 Uhr

In der Warnemünder Traditionsfirma Meißner wird bei der Übergabe an die nächste Generation immer neben der Betriebsführung ein Schemel weitergereicht. Das war schon drei Mal so. Jetzt gibt Sven Meißner diesen weiter.