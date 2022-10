Bauarbeiten auf der L22 in Rostock zur Umverlegung eines Regenwasserkanals führen zu Einschränkungen. Foto: Anne Luttermann up-down up-down Rostock Wegen Bauarbeiten nur eine Spur der L22 frei Von Anne Luttermann | 10.10.2022, 18:35 Uhr

Die Straße Am Strande in Rostock Höhe des Burgwalls in Fahrtrichtung Werftdreieck auf eine Spur verengt. Darauf müssen sich Autofahrer einstellen.