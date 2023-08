Spa, Tuschbar und Indoorparks Welche Aktivitäten Rostocker Hotel-Mitarbeiter ihren Gästen empfehlen und | 20.08.2023, 16:57 Uhr Von Lara Tiefensee Malte Fuchs | 20.08.2023, 16:57 Uhr Strand, Museum, Wandertour oder doch lieber einen Tag im Bett? In Rostock und Warnemünde gibt es zahlreiche Optionen, den Urlaubstag zu verbringen - und das selbst, wenn das Wetter einmal nicht so schön ist. Foto: Christian Charisius/ dpa up-down up-down

Die Urlaubszeit ist in vollem Gange. Auch in Rostock sind zahlreiche Touristen unterwegs. Doch was tun, wenn das Wetter einmal nicht mitspielen sollte? Wir haben bei Hotels nachgefragt, welche Aktivitäten sie Gästen – insbesondere an Regentagen – empfehlen.