Wenn ein Kamerateam in Rostock unterwegs ist, drehen sich die Menschen um und beäugen neugierig, was die Menschen vom Fernsehen wohl einfangen. Zum Alltag gehören Kameras im Stadtbild der Hansestadt also nicht. Dabei ist Rostock oder sind Schauspieler aus der Hansestadt mittlerweile des Öfteren im Fernsehen zu sehen.

Nicht nur dient die Stadt seit 2010 zumindest zum Teil als Kulisse für den gleichnamigen Polizeiruf 110, auch TV-Formate wie „Shopping Queen“ und „Mein Lokal, Dein Lokal“ wurden schon mehrfach in Rostock gedreht. Und Rostocks Viertel Groß Klein, Lichtenhagen und Schmarl sowie deren Bewohner sind seit 2018 regelmäßig in der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ des Privatsenders RTLZwei zu sehen. Und erst kürzlich war ein Kriminalfall über einen Bestatter aus Rostock Thema einer WDR-Doku.

Ab 18. Juli wird ein ganzer Film in Rostock gedreht. „Mels Block“ heißt das Spielfilmdebüt des Rostocker Medienpädagogen und Regisseurs Mark Sternkiker, der größtenteils in Groß Klein spielen soll. Der Film erzählt eine Plattenbau-Geschichte der anderen Art: Mel steht heute auf der Gewinnerseite des Lebens, was nicht immer so war. Dieser Makel nervt die Selfmade-Millionärin so sehr, dass sie den Plattenbau kauft, in dem sie aufgewachsen ist.

2024 soll er im ZDF zu sehen sein. Doch welche Rostocker Orte sollten öfter gefilmt werden? Stimmen Sie bei unserer Umfrage zum Wochenende ab.