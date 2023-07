Beim CSD-Demonstrationszug durch die Rostocker Innenstadt am Sonnabend erwarten die Veranstalter bis zu 8000 Teilnehmer. Foto: dpa up-down up-down Mit Demoroute: CSD in Rostock Welche Straßen beim Christopher Street Day in Rostock gesperrt sind Von Jens Griesbach | 13.07.2023, 14:23 Uhr

Beim 21. Christopher Street Day am Sonnabend in Rostock wird es auch einen Demonstrationszug durch die Innenstadt geben. Worauf sich Verkehrsteilnehmer am Nachmittag einstellen müssen.