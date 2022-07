Bei diesem Trick fährt die 30-jährige Janna Wohlfarth mit überkreuzten Beinen. FOTO: Carolin Beyer up-down up-down Straßenkultur in Rostock Weltmeisterin im Einradfahren begeistert in der Kröpeliner Straße Von Carolin Beyer | 14.07.2022, 18:38 Uhr

In der Woche vom 11. bis zum 15. Juli verwandeln verschiedene Künstler den Universitätsplatz in der Kröpeliner Straße beim Rostocker Straßenkunstfestival in ihre Bühne. Am Donnerstag war mit Janna Wohlfarth sogar eine Weltmeisterin ihres Fachs dabei.