Bei Roberto Paul in Rostock-Langenort befinden sich auch viele Schätze im Lager. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Alte Schätze bewahren Wenn in Rostock Wohnungen entrümpelt werden müssen Von Anne Luttermann | 16.02.2023, 16:14 Uhr

Wenn in Rostock eine Wohnung entrümpelt werden muss, steht der Rostocker Roberto Paul bereit. Er rettet, was zu retten ist, und findet neue Besitzer für Dinge, die sonst auf dem Müll landen würden. Ein Blick in sein Lager.