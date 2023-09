In der Warnemünder Alexandrinenstraße 40 steht eine Veränderung an. Nach 15 Jahren schließt Anna Brede zum 14. Oktober ihr Lädchen Dit und Dat mit regionalen und handgemachten Produkten. „Ich war hier sehr gerne, hatte mit Doris Rausch eine super Vermieterin“, schwärmt die Unternehmerin. „Darüber bin ich sehr glücklich“, sagt die 65-Jährige. Sie will ihren Fokus jetzt auf die Familie legen, wo es Hilfsbedarf gibt. Ihre Produkte wird es an dieser Adresse jedoch weiterhin geben.

„Ich bin froh, dass die Zwillingsschwestern Melanie und Stephanie Lau von ZwillingsZwirn hier am Standort meine Nachfolge antreten“, sagt Brede. Die beiden bestätigen: „Die Vermieterin ist ein Herzensmensch.“ Und so sind sich alle Parteien schnell einig geworden.

ZwillingsZwirn zieht um: Wann Laden in Fritz-Reuter-Straße schließt

„Wir haben ja unsere Warnemünder Premiere in der Fritz-Reuter-Straße 33 gehabt, aber der Standort war dauerhaft zu abgelegen und wir haben hier am neuen Standort mehr Platz. Er liegt außerdem zentraler“, sagt Stephanie Lau.

Stephanie und Melanie Lau bieten ihre selbst designten Produkte künftig in der Alexandrinenstraße 40 in Warnemünde an.

Bis Ende Januar besteht noch das Mietverhältnis in der Fritz-Reuter-Straße, dann starten die Schwestern mit der Vorbereitung ihres neuen Lädchens in der Alexandrinenstraße 40. „Uns hat gereizt, dass es die regionalen Produkte gibt, die wir auch mit ins Sortiment hineinnehmen wollen“, ergänzt Melanie Lau.

ZwillingsZwirn verkauft Taschen und Co. – in Wunschfarben der Kunden

Der Schwerpunkt ihrer Serie liegt nach wie vor auf ihren Taschen, Geldbörsen, Gürteltaschen aus Segeltuch oder Materialien wie Kork und anderen soliden Stoffen in Handarbeit hergestellt. Die Unternehmerinnen bieten ein System an, das sich die Leute dann farblich nach ihren persönlichen Wünschen anfertigen lassen können.

Neuer Laden ZwillingsZwirn in Warnemünde soll 2024 eröffnen

Am Ostermontag 2024 wollen die Zwillinge ihren neuen Laden in der Alexandrinenstraße 40 eröffnen. Vorher wird die Vermieterin noch die Räume sanieren. Neben dem Sortiment übernehmen die Unternehmerinnen Teile der Einrichtung. „Es wird heller, mit einem guten Beleuchtungskonzept“, kündigen die Schwestern an. Eine Weile hatte die Vermieterin in dem Haus aus den 1860er Jahren selbst ein Feinkost-Geschäft betrieben, ganz früher befand sich in dem Haus eine Fleischerei.

Vernetzen wollen sich die Schwestern auch mit anderen Unternehmern aus Warnemünde. Mit Ann Kruth zum Beispiel, die jetzt mit ihrer Schneiderei aus der Alexandrinen- in die Mühlenstraße gezogen ist. Die Zwillingsschwestern betreiben noch ein weiteres Geschäft in Prerow. Das führt überwiegend Melanie Lau, nach Warnemünde kommt Stephanie Lau. „Aber wir wechseln auch mal, damit wir nicht betriebsblind werden“, sagen beide.