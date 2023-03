Holger Junge, Geschäftsführer von Fisherman‘s Partner in Rostock, angelt selbst gerne. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Fisherman‘s Partner zwischen Ikea und Bike Market Wie aus einem Denkmal in Rostock ein Angelfachgeschäft wurde Von Carolin Beyer | 14.03.2023, 14:11 Uhr

In den ersten Müther-Bau in Rostock ist das Angelfachgeschäft Fisherman‘s Partner eingezogen. Das Gebäude in Schutow musste dafür aufwendig saniert werden.