Verteilen wieder Weihnachtsbäume an die Schiffsbesatzungen im Rostocker Hafen: Seemannsdiakonin Stefanie Zernikow als Heiliger Nikolaus und Heiko Rademacher von Grönfingers. Symbolfoto: dpa/Bernd Wüstneck up-down up-down Seemannsmission Rostock Wie Stefanie Zernikow als Nikolaus Seeleute im Rostocker Hafen überraschen will Von Jens Griesbach | 30.11.2022, 14:39 Uhr

Ein Schlepper fährt am Nikolaustag wieder durch den Rostocker Überseehafen – an Bord ist eine Überraschung für die Seeleute. Wie Seemannsdiakonin Stefanie Zernikow die Schiffsbesatzungen beschenken will.