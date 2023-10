Hospiz am Klinikum Südstadt Wie Ehrenamtler Todkranken in Rostock zur Seite stehen Von Milad Khoshdel | 18.10.2023, 05:00 Uhr Durch das ehrenamtliche Engagement von Evelyn Röwekamp (l.) und Nancy Zentarra können sterbenskranke Menschen in Rostock ihre letzten Tage so glücklich wie möglich verbringen. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down

Seit 25 Jahren werden im Hospiz am Klinikum Südstadt sterbenskranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet. Dafür sorgen nicht nur die 26 Mitarbeiter der Einrichtung, sondern auch die etwa 40 Ehrenamtler – so wie Evelyn Röwekamp und Nancy Zentarra.