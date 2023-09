Als ich sonst vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr umgestiegen bin, habe ich oft ein Loblied auf diesen gesungen. Wie praktisch und preiswert er mit dem Deutschland-Ticket ist. Damit habe ich aufgehört oder pausiert. Denn aktuell gibt es im Schienenersatzverkehr viele Pannen, oft schlechte Informationen und Kritik.

Ein Beispiel: Ortsfremde wissen am Holbeinplatz nicht, dass man dort aktuell nicht in die S-Bahnen nach Warnemünde umsteigen kann, sondern Richtung Warnemünde bis zum S-Bahn-Halt Marienehe mit der Straßenbahn fahren muss.

Es steht weder auf dem Display an der Haltestelle noch wird es in der Bahn angesagt, wie beim Ausfall der Fähre. Wer mit der Straßenbahn bis nach Lichtenhagen durchfährt, um in den Bus nach Warnemünde umzusteigen, kann erleben, dass der abfährt, wenn die Bahn vorfährt.

Bus zu spät, Zug weg: Frau aus Rostock verpasst wichtigen Termin

Von Unzufriedenheit berichtete eine Rostockerin, die einen dienstlichen Termin in Kröpelin hatte. Ihr Bus, den sie als Schienenersatz zwischen Rostock und Groß Schwaß nehmen musste, verspätete sich 20 Minuten. Das kann passieren, aber dass der Zug nicht wartet, fand sie unfair. Sie musste eine Stunde warten und verpasste ihren wichtigen Termin.