Ab Samstag, 7. Oktober, können etwa 10.000 Kunden des Rostocker Fitnessstudios FitX in der Südstadt wieder trainieren. Nach sieben Wochen Umbauzeit eröffnet das Studio pünktlich um 9 Uhr in einem neuen Design und mit neuen Geräten.

Das ist neu im Fitnessstudio FitX in Rostock

Am Donnerstag, 5. Oktober, haben aber die Mitarbeiter von Toni Friedrich, Studioleiter, noch einiges zu tun. „Am Freitag ist die offizielle Übergabe“, so Friedrich. Bis dahin sollen alle neuen Geräte an ihrem Platz stehen. „Die Trainingsfahrräder haben jetzt zum Beispiel ein Display“, so der Studioleiter. Die Kunden könnten damit nicht nur ihre Werte ablesen, auch Animationen sind möglich. „Sie können so zum Beispiel durch London fahren“, sagt Friedrich.

Auch das Farbkonzept wurde überarbeitet – statt schrillen und bunten Farben, hauptsächlich orange – setze man auf schlichte Farben, graue Töne und Holzoptik. Am stärksten werde diese optische Veränderung wohl im Kursraum auffallen – denn auch der orangefarbene Boden und die bunten Kurzhanteln werden ausgetauscht, bei den Kursen werde mit verschiedenfarbigen Lichtern gearbeitet. Am Kursplan hingegen werde sich nichts ändern.

FitX in Rostock hat durch Umbau Kunden verloren

Anders als während der Corona-Pandemie wurde während der Schließung kein Mitgliedsbeitrag eingezogen. Dennoch haben die Betreiber schon damit gerechnet, nicht alle Kunden halten zu können. „Wir hatten sieben Wochen geschlossen – einige Mitglieder sind zu anderen Studios abgewandert“, so Friedrich.

Er sei aber gespannt auf die Wiedereröffnung am Samstag. „Ich freue mich auch schon sehr auf unsere Stammkunden“, sagt der Studioleiter. Er und sein Team haben die Zeit der Schließung für Fortbildungen und Urlaub genutzt.

Trainer Christian Witkowski freut sich über den neuen Anstrich im Fitnessstudio FitX in Rostock. Neue moderne Geräte und überarbeitete Räume fallen Besuchern ins Auge.

Auch Trainer Christian Witkowski freut sich sehr auf die Wiedereröffnung. „Ich habe wieder Mega-Lust“, erzählt Witkowski, der seit mehr als sechs Jahren im FitX in der Südstadt arbeitet. „Wir haben mit dem Umbau ein schönes neues Flair im Studio“, so der Trainer.

Zur Neueröffnung am Samstag können sich die Mitglieder auf ein kleines Programm zum Trainieren freuen. „Wir haben unter anderem ein Smoothie-Bike“, so Friedrich. Die Mitglieder können durch Muskelkraft ihren Smoothie selbst herstellen. Aber auch für viele Neukunden gebe es Aktionen. „Bis zum 22. Oktober sparen alle neuen Mitglieder die Anmeldepauschale“, sagt der Studioleiter.