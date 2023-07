Setzen auf Barrierefreiheit in Rostocks Kleingärten: Susann May (v.l), Manuela Böttcher und Kristin Schünemann Foto: Jens Griesbach up-down up-down Barrierefreiheit für alle Wie Rostocks Gartenfreunde die Inklusion in Kleingärten fördern Von Jens Griesbach | 16.07.2023, 11:34 Uhr

Inklusion steht in allen Gesellschaftsbereichen ganz oben auf der Agenda. Jetzt geht der Verband der Gartenfreunde in Rostock in die Offensive. Wie die Kleingärtner Barrieren abbauen wollen.