Will in Rostock eines der besten Herzzentren im Norden mit überregionaler Strahlkraft aufbauen: der Herzspezialist Prof. Dr. Christian Etz. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Universitätsmedizin Rostock Wie Dr. Christian Etz Rostock zum Leuchtturm für Herzchirurgie machen will Von Jens Griesbach | 04.07.2023, 05:00 Uhr

Vom Herzzentrum Leipzig ist der Arzt nach Rostock gewechselt und will hier ein innovatives Operationsverfahren für Eingriffe am schlagenden Herzen etablieren. Was der Herzspezialist an der Ostsee vorhat.