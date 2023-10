„CoffeeCulture“ Wie eine Rostocker Initiative gegen Alltagsrassismus vorgehen will Von Jens Griesbach | 04.10.2023, 15:28 Uhr Gegen Alltagsrassismus: Die Rostockerinnen Daniela Tembo (r.) und Kristina Koebe haben die Initiative „CoffeeCulture“ im Sommer aus der Taufe gehoben. Foto: CoffeeCulture Rostock up-down up-down

Das Rostocker Projekt „CoffeeCulture“ versteht sich als Initiative von Eltern schwarzer Kinder für Eltern schwarzer Kinder. Was das Projekt in der Hansestadt erreichen will.